Az Aloe vera 5 fantasztikus hatása, amik különösen hasznosak a hideg idő beálltával

Az őszi-téli szezonban hajlamosabbak vagyunk a betegségekre, többet vagyunk zárt térben, könnyebben fázunk meg, gyengébb az immunrendszerünk. Ebben az időszakban különösen hasznos, ha vannak otthon olyan csodanövényeink, vagy őket tartalmazó készítmények, amik erősítik a szervezetünket, táplálják a bőrünket - kívül-belül gyógyítanak. Az Aloe vera éppen ilyen!

Velük csak óvatosan! Ételek, amelyek tönkretehetik a bélflórád egészségét Táplálkozás Nem érdekel Elolvasom

Gyomorégésre fantasztikus!

Emésztési problémák, gyomorégés ellen nagyon hatékony az Aloe vera, mert segít megszabadítani az emésztőrendszert a bélrendszerben felgyülemlett méreganyagoktól. Magas rosttartalmának köszönhetően székrekedés ellen is kiváló, az anyagcserét is serkenti, kutatások szerint pedig a reflux ellen is hatékony.

Szájvíz helyett is tökéletes

Az Ethiopian Journal of Health Sciences által közzétett korábbi tanulmányban a kutatók megállapították, hogy az aloe vera kivonat biztonságos és hatékony alternatíva a kémiai alapú szájvízzel szemben. A növény természetes összetevői, amelyek egészséges adag C-vitamint tartalmaznak, blokkolhatják a lepedék képződését, és a vérző, duzzadt ínyre csodásan hatnak.

forrás: Unsplash/ Laurin Scheuber

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 5 kép 5 jel, hogy legyengült az immunrendszered Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria