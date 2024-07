A nyár közepén nagyon nehéz helyzetben vagyunk a sminkelést illetően. Ebben a rekkentő hőségben igen macerás egy olyan alapozót találni, ami nem túl sok a bőrön és nem is lehet leizzadni. Erre a legjobb megoldás egy vízálló alapozó.

Nyáron fontos figyelni a fényvédelemre is, ugyanis ez nagyban meggátolja az öregedést is. Szerencsére a legtöbb alapozóban fényvédő is található, így akár a strandra is fel tudod dobni őket, ha szeretnéd, de csak a hétköznapokra is tökéletesek lesznek.

Összegyűjtöttünk 6 nagyszerű alapozót, különböző árkategóriákból, így biztosan megtalálod a hozzád illőt.

Katt a galériára az alapozókért!

