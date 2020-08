Készülj fel, ezt hozhatja neked az augusztusi telihold!

Nincs olyan ember, akit ne érintene a telihold hatása, bár tény, hogy sokan nem tudják, hogy minek köszönhető a kissé megváltozott hangulatuk, vagy épp az erős érzelmi hullámok. Nos, az augusztusi telihold esetén sincs ez másként, ami a Vízöntő jegyében köszönt ránk és kétségtelenül nagy energiákat mozgósít. Azt eddig is tudtuk, hogy minden egyes telihold az elengedést és a megtisztulást hozza, ilyenkor az energiák megsokszorozódnak, hogy minél hatékonyabb lehessen ez a folyamat. Persze a sok pozitívum mellett, amit hoz, a viták ilyenkor sokkal hevesebbek lehetnek, a gondolataink kissé kuszává válhatnak, és nem kizárt, hogy az átlagnál jóval érzékenyebben reagálunk bizonyos helyzetekre. A Vízöntő energiája elsősorban a kapcsolatokra lesz rendkívüli hatással – próbára teszi a barátságokat, a szerelmeket, illetve a közösségben betöltött szerepünk is megkérdőjelezhetővé válhat. Lássuk, hogyan hat az egyes csillagjegyekre.

A Kosnak most egy lépéssel hátrébb kell lépnie, hogy jobban átlássa, az élete mely területén van szükség egy kis extra munkára a siker érdekében. A Bikanak fel kell végre ismernie, hogy milyen fontos szerepet tölt be a barátok életében, most végképp nem szabad őket elhanyagolnia. Az Ikrek sokkal nyitottabb lesz az új kalandokra. A Ráknak most sokkal nagyobb lesz a szabadságra való igénye. Az Oroszlán próbálja megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. A Szűz jobban ragaszkodik most a kis rituáléihoz, mint korábban valaha, és nagyon vágyik a biztonságra. A Mérlegnek tökéletes ez az időszak ez a lezárásokra, és minden adott ahhoz, hogy valóra váltsa egy régi álmát. A Skorpió nagyon passzív agresszívvá válik, és éppen azokat bánthatja meg, akik nagyon közel állnak hozzá. A Nyilas számára itt az idő, hogy végre kiálljon az igazáért és bátran fel merje emelni a hangját. A Bak nem várt kiadással nézhet szembe, azonban hamarosan megtérül a „befektetett pénz” máshol. A Vízöntő csak úgy lubickol a boldogságban, most bármihez nyúl is, az arannyá változik. A Halak életében pozitív változás történik: végre kimerészkedik a „nyílt vízre” és nyitottabb lesz a kapcsolatok terén.

