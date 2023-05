A sztárok gyakran fura szokásaikkal is kitűnnek a tömegből, sokan például egyáltalán nem szeretnek zuhanyozni, míg mások hihetetlen dolgokat gyűjtenek. Legutóbb Ashton Kutcherről derült ki valami elképesztő, a sztár ugyanis nem mindennapi módon fogyasztja a kávéját. Kelly Clarkson műsorában árulta el, hogy ő bizony nem tejet, még csak nem is tejszínt tesz a fekete italba, hanem valami sokkal egzotikusabbat és izgalmasabbat.

„Nem szeretem a tejszínt, általában fekete kávét iszom. De néha szeretek világos pörkölésű kávét inni, amiben az a nagy szám, hogy citrusos ízjegyei vannak... Szóval, ha iszom egy közepesen erős pörkölt kávét, akkor teszek bele egy kis narancslét is, mert az feldobja. Egy kis édességet ad neki” - magyarázta a sztár.

A 45 éves színész megdöbbentette a világot, pedig számos recept fellelhető a neten, ami isteníti a kombinációt. A legtöbben viszont megmaradnak a már megszokott kávéjuknál, ami mellé maximum a reggeli során fogyasztanak narancslét.

Ha kipróbálnád Ashton receptjét, vagy csak simán kávémániás vagy, akkor van egy jó hírünk, ugyanis itt a JOY-napok, azaz május 18-21. között kedvezményesen vásárolhatsz.

Több száz kupon közül választhatsz, és akár 60%-kal olcsóbban szerezheted be a leghasznosabb és legtutibb termékeket.

