Ashley Tisdale pocakja hatalmasat nőtt, ő pedig büszkén meg is mutatta

és szerelme, Christopher French 2014 szeptemberében házasodtak össze, és már jópár éve tervben volt, hogy családot alapítanak. Idén szeptemberben megtörtént a nagy bejelentés Ashley terhességéről, októberre pedig az is kiderült, a színésznőnek kislánya lesz.

Ashley legfrissebb fotóin azonban már nagyon látszik a változás: óriásit nőtt a pocakja, így szinte biztos, hogy jövő év elején jön világra a sztárcsemete.

Az pedig nem is érdés, hogy Ashley csodaszép és nagyon fitt kismama. Pár hete arról is posztolt, ahogy pocakosan is jógázik, hiszen várandósan sem szeretné elhanyagolni a testét.

Férjével az ősszel még egy babymoon-t is beiktatott a világsztár, vagyis egy olyan kis utazást, ahol utoljára még pihennek egyet a baba előtt. Kaliforniában, Bug Sur-on töltöttek egy kis időt, ahol Ashley nosztalgikus hangulatba került: kicsit több, mint egy éve ugyanis épp itt gyászolták kiskutyájukat, most viszont egy nagyon új életre készül a házaspár.

