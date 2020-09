alig egy hónapja állt ki a nyilvánosság elé egy nagyon személyes poszttal, ahol elmesélte, hogy bár fiatalabb korában jót tett az önértékelésének a mellimplantátum, kiderült, hogy az sokkal több egészségügyi galibát okozott az életében, mint azt korábban hitte volna.

Egy ideje már nagyon ügyel az étkezésére, számos dolgot kiiktatott, és minden bizonnyal ennek is köze lehet ahhoz, hogy a 35 éves sztár most áldott állapotba került. Mindezt a férjével együtt egy közös fotóval jelentették be, ahol azt is megmutatta a csinos színésznő, hogy milyen szépen gömbölyödik már a pocakja:

Bár a kép mellé semmilyen szöveget nem fűzött magyarázatként, ez a kép önmagáért beszél! Ashley és Christopher French még 2014 szeptemberében házasodtak össze.

Sok boldogságot kívánunk!

