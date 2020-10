Édes fotósorozattal árulta el születendő babájának nemét Ashley Tisdale

Kisfiú, esetleg kislány? Mindegy, csak egészséges legyen – szokták mondani. Minden bizonnyal a High School Musical egykori sztárja Ashley Tisdale is hasonlóan gondolkozhatott, mégis a képek láttán úgy tűnik, hogy a szíve mélyén arra vágyott igazán, hogy amikor szerelmével felvágják azt a bizonyos tortát, akkor rózsaszín legyen a máz…

Bizony, a párnak kislánya fog születni! Ashley szeptember közepén jelentette be várandósságát, akkor pedig meg is mutatta gömbölyödő pocakját. Kemény időszak van mögöttük, ezt a mostani fotó alá fűzött leírásban is megjegyezte, igazi hullámvasút ez az idei év. A tavalyi év sem volt feltétlenül felhőtlen számára, hiszen el kellett távolíttatnia a mellimplantátumát, ugyanis az sokkal több egészségügyi gondot okozott számára, mint korábban hitte. Szerencsére mostanra újra minden a legnagyobb rendben az egészségével, a kicsi pedig szépen gyarapodik a pocakjában. Ashley és Christopher French még 2014 szeptemberében házasodtak össze, és állítólag már évekkel korábban megfogalmazódott bennünk a családalapítás terve.

Galéria / 6 kép 6 kreatív megoldás a születendő kisbaba nemének leleplezésére Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria