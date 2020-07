A szépséges plus size modell a Swimsuits For All fürdőruhamárkával kollaborált, amelynek lenyűgöző végeredménye lett.

Ashley karrierje kezdete óta a testpozitívitást hirdeti és minden nőt arra akar ösztönözni, hogy ne a média által kreált beteges szépségideálnak próbáljanak megfelelni, hanem fogadják el a testüket úgy ahogy vannak. Legutóbbi fotózásán, ahol a márka fürdőruháit öltötte magára pedig nemcsak alakját, hanem szülés utáni striáit is megmutatta. A modellről férje, Justin Ervin készítette a gyönyörű képeket, amelyekről nem hagyta, hogy bárki is leretusálja a csíkjait, mondván, hogy már azok is hozzátartoznak és, amelyek arra emlékeztetik, hogy milyen sok mindenre képes a női test. Mindig ott a kérdés, hogy mit kell retusálni és mi az, amit nem szeretnél megmutatni? Én azt mondtam: semmit nem szerkesztünk. Sok nővel beszéltem a testképzavarról, a testet illető magabiztosságról. Szeretném, ha megértenék, vannak dolgok, amiket a társadalom üzen nekünk erről, de miért kellene befogadnunk ezt az üzenetet? Itt vagyok én a testemmel és tök büszke vagyok rá. A szülés utáni testem ilyen és kész. A modell egyébként elárulta, hogy benne is volt némi félelem, hogy milyen lesz a teste a szülés után, de véleménye szerint csak az a lényeg, hogy szeressük magunkat és büszkék legyünk arra, amit kaptunk az élettől. A márka egyébként kifejezetten „valódi" nőknek készít fürdőruhákat, amelyben nemcsak komfortosan, hanem szépnek is érezhetik magukat. Ha kíváncsi vagy a gyönyörű modell kismama fotóira, akkor kattints a galériára!