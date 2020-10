Na ez merész! Ashley Graham ruha nélkül mutatta meg szülés utáni alakját

Ashley Graham minden megmutatott. És ebben nincs semmi túlzás. A plus size modell mindig is az kendőzetlen őszinteség híve volt, és ezt az anyaság csak felerősítette benne. A sztár fontosnak tartja, hogy milyen üzenetet közvetít a fiatal generációk számára, és ezért képes minden eszközt megragadni. Esetében a meztelenkedést sem egy öncélú magamutogatásként kell felfogni, hiszen Ashley Graham ezzel is a közösségi médiában látható fullasztó tökéletesség ellen kampányol.

Így volt ez most is, mikor tusolás után lőtt magáról egy tükörszelfit, a kép pedig mondjuk úgy, nem sok mindent hagy a képzeletre.

A plus size modell egyébként idén év elején adott életet első gyermekének, azóta pedig szóba sem jöhet, hogy Photoshoppal tuningolják fel a róla készült fotókat. Nemrég elárulta a róla készült fürdőruhás kampányfotókhoz sem engedi, hogy hozzányúljanak, ő ugyanis a valóságot szeretné megmutatni:

Mindig felteszik a kérdés, mire szeretnék retust kérni, ám esetben egyszerű a válasz: semmire! Azt akarom, hogy mindenki valóságot lássa, hogy az emberek lássák, ki vagyok, hiszen mindenkinek megvan a maga története.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép Hírességek, akik kikérik maguknak a szépségnácizmust Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria