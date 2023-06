Talán nem túlzunk, amikor azt mondjuk, a most 35 éves Ashley Graham a világ leghíresebb plus-size modellje. A világsztár 12 éves kora óta modellkedik, 2009 októberében, 21 évesen pedig már az amerikai Glamour címlapján szerepelt azt hirdetve, minden test szép minden méretben. A 175 centi magas, 44/46-os ruhaméretet viselő szépség felrobbantotta a netet, nők milliói érezték végre úgy, hogy valaki végre őket is képviseli a divatiparban.

Ashley Graham azóta sem tett le arról, hogy minden testalkatot és testméretet megszerettessen a világgal, fotósorozatain, kampányaiban és Instagram-oldalán is simán megmutatja, mennyire „nem tökéletes” a teste.

A teltkarcsú modell 22 éves kora óta házas, Justin Ervint 2009-ben, a templomban ismerte meg, egy évvel később keltek egybe. 2020-ban született meg első kisfiuk, majd 2022-ben egy ikerpár, ők is fiúk. A modell pedig bátran mutatta meg testét a várandósság alatt és után, sőt a szoptatásról is posztolt.

Túl sokat fogyott, túl vékony – beszóltak Ashley Graham-nek

Persze senki nem lehet az egész világ számára tökéletes, Ashley Graham közösségi oldalán is időről időre megjelennek a trollok, nekik olykor az a bajuk, hogy túl sokat hízott, máskor pedig az, hogy túl sokat fogyott.

Utóbbiból 2018-ban volt is egy elég nagy botrány, a modellt olyan támadássorozat érte „vékony” képei miatt, amit már nem hagyhatott szó nélkül. Az említett fotókon valóban karcsúbbnak tűnik a szokásosnál, nem látszik a hasa, az úszógumija, amire mindig nagyon büszke volt. Ezért aztán a „fanok” elég csúnya beszólásokat írtak neki.

„Fantasztikusan nézel ki, de szerintem plus-size nőnek lenni soha nem lesz elfogadott, ha éppen az fogy le, aki ennek az egész mozgalomnak a legfőbb arca!”

Ashley Graham kiosztotta azokat, akik a testét kritizálták

„Soha életemben nem kaptam még ennyi utálatot azért, mert állítólag vékony vagyok. Konkrétan azt írta nekem most valaki, hogy nem vagyok elég plus-size. Őrület! Szóval el akartam mondani, mit érzek ezzel a két szélsőséggel, a vékonyozással és a kövérezéssel kapcsolatban. A testszégyenítés soha nem oké, sem így, sem úgy, főleg, mert semmi közöd hozzá, hogy néz ki a másik. Valakinek túl telt vagyok, másnak túl magas, megint másnak hangos vagy kicsi. Túl sok, de közben mégis túl kevés. Amikor olyan fotót teszek ki – ami jó szögből – készült, azonnal beszólnak, hogy vékony vagyok. Ha olyat posztolok, amin látszik a narancsbőröm és a striáim, akkor meg gonosz vagyok és az elhízást hirdetem. A testszégyenítés végtelenített körének véget kell érnie. Nekem elegem van!” – reagált Ash Instagramon.

