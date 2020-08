Közel két év után, idén májusban szakított és Ashley Benson, akik mindezt a közösségi médiában is megerősítették egy-egy sztorival. Ám nem sokkal később már jött is a hír, hogy a Pretty Little Liars színésznőjére újra rátalált a szerelem, méghozzá G-Eazy személyében. A párt azóta viszonylag gyakran kapják le a fotósok együtt, most azonban valami sokkal extrább témát is sikerült elcsípniük! A minap ugyanis Los Angelesben vacsoráztak, amikor egy fotós kiszúrta Ashley ujján a gyűrűt, ami azonnal beindította a pletykát, hogy a fiatalok máris eljegyezték egymást.

Bár a hírt még nem erősítette meg egyikük sem, egy percig sem csodálkoznánk, ha igaz lenne a sztori. Mindenesetre sem tétlenkedik a szakítás óta, őt Kaia Gerber modellel boronálták össze, akivel az utóbbi időben nagyon szoros lett a kapcsolatuk – legutóbb közös tetoválásukkal hívták fel magukra a figyelmet.

Cara Delevingne és Kaia Gerber közös tetoválással pecsételték meg a barátságukat Sztárok Nem érdekel Elolvasom

