Kannibalizmus és nemi erőszak: Armie Hammer először szólalt meg, és elárulta, mi igaz a horrorisztikus vádakból

Armie Hammer csodálatos karrier előtt állt, hiszen a legnagyobb kasszasiker filmekben kapta sorra a nagyobbnál nagyobb szerepeket, ráadásul a Timothée Chalemet-val közösen forgatott Szólíts a neveden! című alkotás igazi kultfilm lett, amiért Armie-t még Golden Globe-díjra is jelölték.



Mindenki azt gondolta, hogy ő a következő helyes, sármos nagy hollywoodi színész, aki olyan sikeres is lehet, mint Brad Pitt vagy Ryan Reynolds... Aztán 2020-ban robbant a botrány, miszerint a híres színésznek bizarr fétisei vannak, ráadásul kannibalizmussal és nemi erőszakkal is megvádolták.

A világ teljesen megdöbbent, senki nem akarta elhinni, hogy a kedves, vicces és tehetséges Armie Hammernek talán van egy NAGYON sötét oldala is... A színész idáig csendben maradt, és teljesen visszavonult és távol maradt Hollyoodtól, ám most végre megtörte a csendet, hírek érkeztek ugyanis az ügyével kapcsolatban.



A Los Angeles megyei ügyészség ugyanis úgy döntött, hogy nem emel vádat Armie Hammer ellen szexuális erőszak miatt. Az állítólagos nemi erőszakot egyébként egy magát Effie-ként azonosító nő jelentette be még 2021 februárjában, az ügyészség pedig a következőket közölte:



„Ebben az ügyben az említett ügyészek rendkívül alapos vizsgálatot végeztek, de úgy döntöttek, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, hogy Hammer urat bűncselekménnyel vádolják. (...) A kapcsolat összetettsége és a nem konszenzuson alapuló, erőszakos szexuális kapcsolat bizonyításának képtelensége miatt nem tudjuk kétséget kizáróan bizonyítani az ügyet.”



Armie Hammer pedig a következőket posztolta ezután saját Instagramjára:

„Nagyon hálás vagyok a kerületi ügyésznek, amiért alapos vizsgálatot folytattak és arra a következtetésre jutottak, ami mellett egész idő alatt kiálltam, vagyis, hogy nem történt bűncselekmény. Alig várom, hogy elkezdjem azt a hosszú és nehéz folyamatot, amelynek során újra összerakom az életemet, most, hogy tisztázták a nevemet. Szeretnék külön köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekem átvészelni ezt az időszakot. Előre és felfelé!”

