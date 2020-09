A Szólíts a neveden című film sztárja, Armie Hammer és felesége Elizabeth Chambers júliusban váltak el 10 évnyi házasság után. Tizenhárom évig voltak együtt és két gyermekük született, a most 5 éves Harper és a 3 éves Ford. Azonban nem kellett túl sok idő, hogy a szexis színész túltegye magát a különváláson, ugyanis a minap Demi Moore és Bruce Willis lánya, Rumer Willis társaságában kapták lencsevégre. A fotókon a fiatalok egymás derekát átkarolva andalogtak Los Angeles utcáin.

A 34 éves színész és a 32 éves színésznő a képek tanúsága szerint már egy ideje randizhatnak. Sőt, az igazán szemfüleseknek az is feltűnhetett, hogy egy ideje már rendre kommentelik egymás fotóit a közösségi médiában. Akárhogy is, az fix, hogy sokan lennének most Armie helyében, Rumer ugyanis épp a minap tolta tele az Instagram oldalát néhány dögös fehérneműs fotóval és videóval. Mondanunk sem kell, igazán bombaformában van:

