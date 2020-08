Ariana Grande még a maszkviseléshez is tud egy stílustippet adni

Bár nem a legkényelmesebb viselet, sőt, nem is túl csinos, de kötelező hordani, hogy a vírus továbbterjedését minél hamarabb világszinten meg lehessen akadályozni, ezért még a legnagyobb sztárok is hordanak maszkot. Az igazi divatguruk, mint Ariana Grande az orrot és szájat takaró egészségügyi kiegészítőből is képesek stílusos viseletet varázsolni, inspirálva követőiket is a maszk viselésére.

Ariana ezúttal egy köves, irizáló maszkot választott, amelyhez übermenő szemsminket készített. A szemén lévő diszkrét színű, mégis szembetűnő és vagány tusvonal tökéletesen passzol az arcát takaró maszk köveihez.

Hordj te is maszkot, ha emberek közé mész, és hogy nagyobb kedvvel vedd fel, készíts hasonlóan összeillő szemsminket vele. Hidd el, máris szívesebben felkapod majd!

Ha Ariana copfjának titkát is szeretnéd megtudni, akkor a galériában elolvashatod. Érdemes neked is kipróbálnod, hiszen millióknak tetszik ez a hajviselet!

