Egy kutatás szerint az apák boldogabbak, mint az anyák: mégpedig emiatt

Általánosságban véve ma már nem beszélhetünk hagyományos női és férfi szerepekről, hiszen normális esetben a pasik is ugyanúgy kiveszik a részüket a házimunkákból és a nők is élhetnek a karrierjüknek. Ennek fényében érdekes kutatás terjedt el az utóbbi napokban a neten, ami azt állítja, hogy bár az anyák is boldogok, de az apák még boldogabbak, amikor a gyerekeikkel tölthetik az időt.

Ebből kiderül, hogy az apák nemcsak jobban élvezik azt az időt, amit a gyerekeikkel tölthetnek, de sokkal kevésbé stresszelnek, amikor vigyázni kell rájuk. Úgy tűnik, a férfiak teljesen másképp állnak hozzá a gyereknevelés kérdéséhez, nem parázzák túl, ezáltal sokkal felszabadultabban tudják élvezni a közösen eltöltött időt.

A tanulmány szerint a nevelést kihívásokkal teli feladatnak érzékelik a szülők, az apák viszont általánosságban kevésbé tartják azt fárasztónak. Természetesen ennek oka lehet, ha az apának kevesebb ideje van a gyermekével foglalkozni, így az együtt töltött idő nem arról szól, hogy fegyelmezze a csemetét, hanem arról, hogy megéljék a pillanatokat. Mindezt alátámasztja az a kutatási adat is, miszerint míg 50 évvel ezelőtt a férfiak heti fél órát töltöttek csak gyerekneveléssel és -gondozással, ma már heti 8 órában végzik ugyanezt a tevékenységet. A nők esetében ez heti 14 órás „elfoglaltságot” jelent.

Az anyák továbbá hajlamosabbak a depresszióra, mint a gyermektelen nők. A kutatás arra is kitér, hogy az apák más kommunikációs stílust használnak, amikor lányaikkal beszélgetnek, sőt többet énekelnek is velük együtt, mint a fiaikkal. A Pew Research Center által végzett páréves kutatás kimutatta, hogy az anyák heti 18 óra láthatatlan munkát végeznek, míg ez az apák esetében 8 órával kevesebb hetente. Ráadásul a megkérdezett anyák 53%-a gondolja azt, hogy elegendő időt tölt a gyerekével, míg az apák esetében ugyanez csak 36%-ban igaz.

