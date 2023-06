Idén is visszatért a megosztó nyári cipőtrend, amit bebizonyítunk, hogy stílusosan is lehet viselni

Nagyon úgy tűnik, hogy a 2022-es trendekhez hasonlóan idén is visszatér az apa szandál, vagyis a „dad-sandals.” Hogy mi áll a népszerűsége hátterében, az talán mindenki számára egyértelmű, hiszen az egyik legkényelmesebb nyári lábbeliről beszélünk, ami bármilyen helyzetben megállja a helyét. Legyen szó irodában töltött napokról vagy vízparti nyaralásról, ez a kényelmi szandál komfortos társként kísér el mindenhova.

2023-ban nemcsak az apukák viselik a strandokon és boltba menet ezeket a darabokat, hanem az IT girlök is. Ha pedig még mindig nem győztünk meg arról, hogy neked is szükséged van egy ilyen darabra, akkor az alábbi szettek biztosan meg fognak!

forrás: Getty Images/Edward Berthelot

Ki mondta, hogy az apa szandál csak unalmas lehet? Egy színes vagy mintás verzió instant feldobja a szetted, főleg ha az már önmaga is imádni valóan egyedi.

Ami még ennél is jobb, elegáns, műbőr verzióban is megtalálható a boltokban, azaz simán beleillik az irodai outfitedbe.

A laza ruhadarabok mellett is ugyanolyan jól mutat, főleg, ha megfelelő kiegészítőkkel van kombinálva. Egy csini táskával és néhány arany ékszerrel nagyon jól mutat.

Fehér színben különösen jól mutat, szinte fel sem tűnik, hogy apa szandálról van szó. Egyszerűen imádjuk az olyan harmonizáló szetteket, mint az alábbi.

A csupa fekete szettedet egyszerűen feldobhatod egy világos lábbelivel, akár egy bézs színű apa szandállal.

A sportos sortok nagyon jól mutatnak zakóval együtt, és bár ehhez a szetthez lehet, hogy automatikusan a sneakert választanád, vigyél egy csavart az öltözködésedbe egy menő dad sandals által.

Ha mégis sportcipőre szavaznál, ahhoz is adunk egy kis inspirációt:

Galéria / 7 kép A szezon legmenőbb ruha-sportcipő párosításai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ők inkább a magasabb sarkú darabokra szavaznak:

Galéria / 10 kép 10 híres és magas nő, aki imádja a magas sarkú cipőket Megnézem a galériát