Apa lett a dúsgazdag nőcsábász, Gianluca Vacchi - mutatjuk az első képet

Gianluca Vacchi apa lett! A milliárdos playboy és 25 éves, dögös modell barátnője, Sharon Fonseca kislánya a napokban jött világra. A páros még posztolt egy táncolós videót a kórházból a szülés előtt: ezen Gianluca pizsamában ropja, míg kedvesén már a kórházi ruha van.

Ezen mondjuk meg sem lepődünk, hiszen nincs olyan szituáció, amiben Gianlucca Vacchi ne perdülne táncra...

Az Insta-sztár májusban jelentette be többmilliós rajongótáborának, hogy apa lesz. Most pedig, 5 hónappal később indulhat a babázás! A pici lány a Blu Jerusalema Vacchi nevet kapta - mutatjuk is az első képét!

Gratulálunk a picihez!

