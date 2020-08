Óriási örömhír! Apa lett a Dawson és a haverok szereplője!

A színész tavaly a legnagyobb titokban vette feleségül gyönyörű modell-színésznő párját, Jodie Turner-Smitht, most pedig bombaként robbant a hír, hogy pár napja megszületett első közös gyermekük is. A sztár Instagram oldalán őszintén elmondta, hogy nagyon boldog, de azért sokat idegeskedik a kialakult helyzet miatt, ugyanis bátyja orvosként dolgozik egy kórházban, ahol még annál is nagyobb veszélynek van kitéve mint máshol.

Most azonban óriási lehet a boldogság, hiszen a 41 éves színész végre édesapa lett. A Dawson és a haverok egykori főszereplőjének és feleségének egy kislánya született, akiről még semmit sem tudni, mindenesetre egy közeli ismerős elárulta, hogy a modell és a pici is jól vannak és egészségesek.

Joshua egyébként igazán szerencsésnek mondhatja magát, mivel Jodie fiatalkorában is odáig volt a színészért, aki akkoriban lett híres a Dawson és a haverok című sorozattal. 2 évvel ezelőtt pedig személyesen is megismerkedtek, amelyből gyorsan szerelem lett. Igaz, hogy a kapcsolatukat nem a nyilvánosság előtt élik, mégis óriási az összhang köztük.

