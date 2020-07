Vírusként terjed a kép, ami bemutatja, milyen hátrányból indulnak az anyák, amikor karriert építenek

A gyerekek és a munka között egyensúlyozni nagy kihívást jelent az anyák és apák számára is, ám sok családban még mindig a nők viszik el házimunka oroszlánrészét. Ezért is talált be annyira most a Twitteren ez a kép, ami tökéletesen ábrázolja, mennyire nincs egyensúlyban a nők és férfiak helyzete a munkaerőpiacon.

A grafikát egyébként Anand Mahindra, milliárdos üzletember tweetelt ki azután, hogy segített egyéves unokájának gondozásában, és rájött, mindez milyen komoly és fárasztó feladat.

Minden dolgozó nőt mélységesen tisztelek. A siker tőlük sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, mint a férfiaktól.

Azóta posztját több mint 10 000 alkalommal retweetelték, azt pedig mondanunk sem kell, mi is maximálisan egyetértünk Anand üzenetével.

