Bemutatjuk a nőt, aki 58 évesen lett édesanya: elárulta, miért ez volt élete legjobb döntése

Amikor Carolyne Ness-nek nemet mondtak az orvosok a mesterséges megtermékenyítésre hazájában, Ausztráliában, azért, mert 58 évesen „túl öregnek” nyilvánították, úgy döntött, nem adja fel, akkor is édesanya lesz. Egészen Indiáig ment, ahol a törvények lehetővé tették, hogy örökbe fogadjon egy embriót, amit ezután beültettek neki, így jött létre a terhessége. Végül 2017-ben, császármetszéssel adott életet kisfiának, Javednek, akit azóta is egyedül nevel.

58 évesen lett édesanya

Bár a most 64 éves Carolyne Ness soha nem gondolta volna fiatalabb korában, hogy „nagymamakorúként” lesz egyedülálló anya, azt mondja, boldog és elégedett a döntésével, az sem zavarja, mennyire elítéli őt ezért a társadalom.



„Amikor fiatalabb voltam, abszolút nem gondoltam arra, hogy majd a 60-as életéveimhez közel, teljesen egyedül vállalok gyereket, nem ez lett volna, amit ideálisnak tartok” – kezdte egy magazinnak, majd hozzátette, évekkel, évtizedekkel ezelőtt a rémálma volt az egyedülálló anyaság, ezért aztán csak teltek és múltak az évek, babát azonban egyetlen kapcsolatában sem szült.



Ennek oka a félelem és meddőségi problémák voltak. Ahogy azonban idősödött, rájött, végleg lecsúszik az anyaságról, ha nem lép azonnal, nem akart időskorában bánkódni emiatt.



„A harmincas éveiben tudtam meg, hogy termékenységi problémáim vannak. (…) Az exférjem beleegyezett a mesterséges megtermékenyítésbe, ám mire oda jutottunk, hogy sor kerülhetett volna rá, a kapcsolatunk tönkre ment, így már egyikünk sem akarta a babát” – mesélte.



Carolyn Ness a válása után hosszú éveken át volt szingli, noha sokat randizgatott, nem talált olyan férfit, akivel családot alapíthatott volna. Ekkoriban az örökbefogadást fontolgatta, ám amikor rájött, milyen hosszú évekbe telik, lemondott erről a lehetőségről.



Nem sokkal az 58. születésnapja előtt az asszony megtudta, Indiában nem csak már világra jött babákat adnak örökbe, hanem embriókat is. Ez nagyon megtetszett neki, hiszen minden vágya volt megtapasztalni a terhességet és a szülést élete során. Az időzítés tökéletes volt, ugyanis az ázsiai országban 58 a felső korhatár.



Az első beültetésre nem sokkal a születésnapja előtt került sor, nagyon izgult, vajon pozitív lesz-e a terhességi teszt, de próbált minél nyugodtabb lenni a baba érdekében. A csoda megtörtént, kisfia pedig kilenc hónappal később megszületett.



Javed biológiai szüleiről Carolyn csak annyit tud, hogy az anya egy 21 éves indiai nő, az apa pedig egy ismeretlen, amerikai spermadonor.



„Semmit nem bánok vagy szégyellek, büszke vagyok a kisfiamra, aki már 5 éves, egészséges és nem is vette észre, hogy az anyukája öregebb, mint másoké. Egy dolgot emleget, apukát szeretne…” – tette még hozzá Carolyn.

