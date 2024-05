Így pörgesd fel az anyagcseréd 40 felett: 6 szokás, melyet érdemes beépítened a mindennapjaidba

Az anyagcsere-működésünk az idő előrehaladtával lelassul, ez egy természetes folyamat. Ennek oka általában az, hogy 40-50 éves korunkra már a menopauza miatti hormonális változások is elkezdődnek, mely önmagában képes lassítani az anyagcserét. Ezentúl ebben a korban sokan már elhanyagolják a rendszeres testmozgást, és az ülőmunkának köszönhetően roppant mozgásszegény életmód alakul ki esetükben. Arról nem is szólva, hogy a stresszes életmód fokozottan hozzájárul ehhez a problémához, ezt pedig gyakran kíséri helytelen, kényszeres nassolás, egészségtelen táplálkozás. Ennek köszönhetően pedig az anyagcsere-folyamatok is nagyon lelassulnak, ami pedig további plusz kilókra determinál.

forrás: Andrea Piacquadio/Pexels

Szintén fontos tudni, hogy ahogy egyre idősebb az ember, az izomtömegéből is veszít, ennek tekintetében pedig a testszövet összetétele is megváltozik. Ez azért is problémás, mivel a nagyobb izomtömeg képes elősegíteni a kalóriaégetést, és pörgeti az anyagcserét. Azonban amikor már kisebb az izomtömeg, a kalóriaégetés mértéke is jelentősen csökken.

Azonban van egy jó hírünk, ugyanis nem kell elkeseredni, mindössze pár, viszonylag egyszerű életmódbeli változtatással felpörgetheted az anyagcserédet, és meglásd, csak úgy olvadni fognak rólad a felesleges kilók.

Íme 6 egészséges szokás, melynek segítségével felgyorsíthatod az anyagcserédet 40 felett is!

Alább pedig olyan ételeket találsz, amik pörgetik az anyagcserét!

Anyagcsere-pörgető ételek nem csak 50 év felettieknek!

Az ÉVA Magazin írása.