Nem is csoda, hiszen a mindössze 24 éves színésznő eddig olyan filmekben bizonyította be, hogy valóban ott a helye az A-listás sztárok között, mint a 2015-ös A boszorkány című film, amely nemcsak neki, hanem a film rendezőjének, Robert Eggersnek is a nagy áttörést jelentette. Ezt követően James McAvoy oldalán láthattuk a Széttörve alkotásában, idén pedig az Emma című filmben és a Netflix sorozatában, A vezércselben mutatta meg, hogy fiatal kora ellenére, generációja egyik legnagyobb reménysége. Ő azonban kicsit sem szállt el a sikertől. Sőt, mi több egy nemrég készült interjúban megdöbbentően nyilatkozott magáról – pontosabban a külsejéről:

Szerintem nem vagyok elég szép ahhoz, hogy filmekben szerepeljek. Szánalmasan hangzik és a barátom már figyelmeztetett, hogy emiatt az emberek hülyének fognak gondolni, de szerintem furcsa kinézetem van. Ezért sem szoktam újranézni a saját filmjeimet. Az a szépsége, hogy a saját bőrömben élek, hogy nem kell a saját arcomat bámulnom.

Szerencsére ezt csak ő gondolja így, hiszen számos szakmabeli és természetesen rajongó is úgy gondolja, hogy Hollywoodnak már kijárt egy ilyen különleges szépségű sztár, aki után csak úgy kapkodnak a rendezők. Anya nemrég fejezte be a Last Night In Soho című film forgatását. Jelenleg pedig The Northman alkotásán dolgozik.

