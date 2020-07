Szívmelengető! Antonio Banderas a mai napig szereti volt feleségét

Az egykori színészpár több mélypontot is megélt a házasságuk alatt, ám mindig sikerült megoldaniuk a problémákat. Talán ezért tudtak a válásuk után is jó barátok maradni. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, ahogy Banderas beszélt volt feleségéről egy nemrég készült interjúban.

Úgy gondolom, hogy egyikünk sem akarta eltemetni a 20 évet, amit együtt töltöttünk. Emberek vagyunk, akik hibákat követtek el, de félre kell tenni az egot és nem a másikat hibáztatni. Van egy pillanat, amikor a dolgok véget érnek és ezt el kell fogadni. Gyönyörű életünk volt Melanie-val.

Az 59 éves színész hozzátette, hogy a 20 év alatt rengeteg csodálatos pillanatot éltek meg és a legszebb dolog, amit egymásnak köszönhetnek az a lányuk, Stella.

A fiatal modell már 23 éves, de örökre összeköti az egykori álompárt. Banderas a színésznő előző házasságából született gyermekeit is mindig sajátjainak tekintette, így nem volt meglepő, hogy a karantén alatt is sokat találkoztak egymással. Sőt, mi több, a színész jelenlegi párjával, Nicole Kimpel-el is remekül kijönnek, akit Griffith is nagyon kedvel.

forrás: gettyimages

