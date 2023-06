Légy a saját történeted hősnője! - Az Answer.LAB bemutatja a BE SHERO kollekciót

Felvétel, tessék! A kamera most a hősnőkre irányul, akik megannyi formában és alakban jelennek meg a reflektorfényben. Erejük tükröződik karakterükben, képességeikben, tehetségükben. Bár az élet különböző forgatókönyvet írt számukra, amikben a meghökkentő fordulatok legalább olyan gyakoriak, mint egy-egy jó akciófilmben, ők a nehézségek legyőzése közben is megőrzik higgadtságukat, nyugalmukat, és továbbra is kitartóan haladnak céljaik felé.

forrás: Answear.LAB / BE SHERO

Minden Answear.LAB kollekció egy nőkről szóló történet. A divaton keresztül fontos témákra irányítjuk a figyelmet, inspirációt és motivációt adunk. Ebben a történetben a nőket arra bátorítjuk, hogy higgyenek saját erejükben, vegyék kezükbe az irányítást, és hallassák hangjukat tisztán és hangosan. A BE SHERO kollekció a függetlenséget dicsőíti, az erőt, ami ahhoz kell, hogy saját értékeink szerint éljünk, valamint a nőies enrgiát, aminek segtségével úgy változtathatjuk meg a világot, hogy közben önmagunk maradunk. - Aga Wojnicka, az ANSWEAR koordinátora

forrás: Answear.LAB / BE SHERO

Minden SHERO a saját életének csillaga, a hősnő. A SHERO nem üldögél tétlenül, és nem sajnálja önmagát. A SHERO nem engedi, hogy rosszul bánjanak vele. Nem tűri, hogy mások diktáljanak vagy hogy ítélkezzenek felette. Ha elbukik, talpra áll, és erősebb, mint valaha. Kézben tartja az életét, és minden álmát beteljesíti. Olyan, amilyen te is lehetsz.

Légy hősnő, BE SHERO!

Légy eredeti, ne vedd magad túl komolyan és sose feledkezz el a gyökereidről - üzeni az Answear.LAB. A kollekció darabjai az értékeikhez és stílusukhoz hű egyéniségekhez szólnak, az alkotók pedig olyan nőkhöz nyúltak inspirációképpen, akiknek jellemüknek és akaraterejüknek köszönhetően mindig hűek maradtak önmagukhoz. Rosa Parks, Coco Chanel, Georgia O’Keefe, Simone de Beauvoir annak szentelte életét, hogy a világ egy jobb hellyé váljon. Eredeti stílussal és elképzeléssel bíró látnokok voltak, ezért lettek igazi SHEROk és példaképek a következő női generációk számára.

forrás: Answear.LAB / BE SHERO

A BE SHERO kollekcióból a kortárs hősnők sem hiányozhatnak, ezért a márka Magdalena Pankiewicz-t kérte fel a közös munkára. Magdalena olyan illusztrátor, aki tökéletesen érzi a nők erejét, akinek munkái eddig női problémákat érintő cikkeket és könyveket kísértek, de most már a BE SHERO pólókon is megtalálhatók. A kollekcióhoz a művész öt színes, erőtől duzzadó grafikát készített.

forrás: Answear.LAB / BE SHERO

Illusztrációimban mindig a nő a legfontosabb, a nő világa és érzelmei teljes skálája. Így az Answear.LAB számára készült illusztrációkhoz a mai lázadóktól nyertem az inspirációt - az ellenállóktól, a magabiztosaktól, akik tudják, mit várnak az élettől. Ezzel a sorozattal a fiatal generáció lányait szerettem volna az önálló cselekvésre ösztönözni, hogy helyezzék önmagukat az első helyre, és hogy megérezzék, mi mindannyian Lázadó Lányok közösséget alkotjuk. - Magdalena Pankiewicz

forrás: Answear.LAB / BE SHERO

A BE SHERO kollekció kizárólag online érhető el: https://answear.hu/s/be-shero

Kattints a galériánkra és marülj el a BE SHERO kollekció darabjaiban!

Galéria / 23 kép Answear.LAB - BE SHERO kollekció Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria