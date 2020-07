Megtörte a csendet: először szólalt meg a fiatalkorú lány zaklatásával vádolt színész

Pénteken egy gabby nevű twitter felhasználó volt az, aki megvádolta a Csillagainkban a hiba színészét, hogy szexuálisan zaklatta őt, amikor mindössze 17 éves volt. A sztori szerint minden egy üzenetváltással kezdődött, majd átirányította őt Ansel a privát Snapchatjére, a beszélgetést később egy személyes találkozó követte, ahol a lány bevallása szerint Ansel elvette a szüzességét, miközben ő fájdalmában zokogott.

A színész most reagált a vádakra, és elmondta, hogy nem teljesen érti Gabby érzéseit, és a sztori sem igaz ilyen formában. Az való igaz, hogy 2014-ben, New Yorkban volt egy rövid, legális kapcsolata a hölggyel, aki megvádolta, illetve a színész azt is elismerte, hogy a szakításukat nem kezelte túl jól. Ugyanis onnantól kezdve nem reagált az üzeneteire, amit ma már ő is egy nagyon éretlen és kegyetlen dolognak tart, ami nem volt helyes döntés részéről.

Mindenesetre a kérdés az, hogy innentől hova megy tovább az ügy. Az biztos, hogy időközben a lány twitter fiókja inaktív lett, tehát minden bizonnyal ő a jövőben nem szeretne tovább ezzel az üggyel foglalkozni. Anselnak azonban egyelőre főhet a feje a vádak miatt, hiszen Hollywoodban a metoo mozgalom óta különösen ügyelnek az ilyen jellegű ügyekre. Mindannyiuk érdeke az lenne, hogy mielőbb tisztázódjanak a kettejük közt történtek.

