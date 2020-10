Anne Hathaway elárulta: még a stáb előtt is titkolta a terhességét

Tavaly júliusiban egy Instagram bejegyzésből értesült a világ a hírről: újra babát vár. A színésznő akkor nem árult zsákmacskát és elmondta, hogy „aki a meddőség és a művi megtermékenyítés poklát járja, tudjon róla, hogy nekem egyik terhességemhez sem vezetett egyenes út.” Érthető tehát, ha féltett kincsként igyekezett megtartani magának minden információt a 2019 decemberében négytagúvá vált családjáról. Most azonban Kelly Ripa és Ryan Seacrest vendége volt, ahol amellett, hogy két fia kapcsolatáról nyilatkozott a kisebb gyermek nevét is megerősítette.

Jack mostanra elég nagy ahhoz, hogy birkózzanak, ami egy egészen új, cuki elemet hozott a kapcsolatukba.

A 4 éves Jonathan öccse tehát Jack – már hivatalosan is. Sőt, az is kiderült, hogy a hamarosan mozikba kerülő Roald Dahl-féle Boszorkányok című filmben Anna Hathaway kisfia is „jelen van”. Az interjú során ugyanis elárulta, hogy várandósan forgatta végig a filmet, így vicces meg is jegyezte:

Technikailag végig ott van a filmben.

A jelmeztervezőnek azonban meggyűlt vele a baja, emlékszik vissza a színésznő. A terv ugyanis az volt, hogy rendkívül szoros, derékban extrakarcsú ruhákban legyen mindvégig Anne, aki azonban óvatosan, de nagyon határozottan jelezte, hogy ne erőltessék rá, ugyanis ismeri magát annyira, hogy egy ennyire feszes ruhában nem tudna komfortosan forgatni. Neki szüksége van a szabadságra, szóval elég lesz egy fokkal kevésbé szűk ruha is, szerencsére senki sem akadékoskodott vele. Akkor ugyanis még nem szerette volna a stáb orrára kötni, hogy éppen babát vár…

