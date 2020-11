Angelina Jolie új filmje még a koronavírus ellenére is sikerre van ítélve

Pár hete jött ki a Come away című film első előzetese, amelynek története a Pán Péter és az Alice Csodaországban című alkotások elemeiből merített ötletet. A sztori középpontjában egy testvérpár (Alice és Peter) áll, akik a mesék világába menekülnek az őket körülvevő szörnyű valóság és tragédiák elől.

A főszerepben a gyönyörű színésznő mellett Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Derek Jacobi, Clarke Peters és Anna Chancellor is szerepet kapott. A rendezői székben pedig Brenda Chapmant köszönthetjük.

Sajnos, mint minden közelgő film, így a Come away közelgő premierjét is beárnyékolja a koronavírus rohamos terjedése és az újabb szigorítások a járvány megfékezésére. A legutolsó információk szerint november 13-án debütálna több streamingszolgáltatón.

A filmet a kritikusok egyszerre tartják lebilincselőnek és szívszorítónak, így nem kizárt, hogy Jolie ezzel zsebelheti be a második Oscar-díját. A 45 éves sztár egyébként a jövő évben is feltűnik néhány filmben. Az egyik az Örökkévalók című alkotás lesz, amelynek már biztosan 2021-ben lesz a premiere

