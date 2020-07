Egyre szebb! Angelina Jolie tökéletes nyári szettjétől még mi is elolvadunk

Tegnap szinte pillanatok alatt bejárta a világot a hír, miszerint Angelina és Brad két órát töltöttek a színésznő los angelesi otthonában és a jelek szerint egyre jobb az egykori álompár kapcsolata. Ennek örömére az Oscar-díjas sztár úgy gondolta, hogy itt az ideje egy kicsit kimozdulni, méghozzá 11 éves lányával, Vivienne-el, akivel igazi anya-lánya napot tartottak.

A 45 éves Jolie a karantén alatt nem igazán vette komolyan a maszkviselést, most viszont már a gyerekeinek is szigorúan előírta a viselését. Ám, nemcsak ez tűnt fel a fotósoknak és az arra járóknak, hanem az is, hogy a színésznő hosszú ideje először festett stílusosan és gyönyörűen. Angelina egy lenge, fehér nyári ruhát, egy bézs balerinacipőt és egy fekete Dior táskát vett fel a csajos napra, amihez kifejezetten passzolt a szürke arcmaszkja.

A hatgyerekes sztár dupla masztektómiája óta rengeteget fogyott, -től való válása pedig nagyon megviselte, amely a külsejére is kihatott, ugyanakkor a karantén és az elmúlt hetek pozitív változásai azt mutatják, hogy újra a régi, hiszen szebb mint valaha.

