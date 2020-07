Sokan videókban és online interjúkban próbáltak tanácsokat adni a rajongóiknak arról, hogyan is vészelhetik át a legjobban az izolációban töltött heteket. gyermekeinek azonban nemcsak a koronavírus, hanem az egészségi állapotuk miatt is nehéz időszakot kellett megélniük. A sztár azt hitte, hogy ezt már nem lehet tetőzni, de Vivienne ikertestvére, Know elvesztette húga nyusziját, amíg a kislány kórházban lábadozott a műtétét követően.

A 11 éves Vivienne szíve teljesen összetört, amikor megtudta, hogy mi történt. Angelina pedig jó anyához méltóan igyekezett a lehető legjobb megoldást keresnie lánya fájdalmának enyhítésére.

Ahogy a legtöbb szülő, én is arra koncentrálok, hogy megőrizzem a nyugalmam, hogy a gyermekeim ne érezzék meg, ha szorongok. Minden energiámat rájuk fordítom. A karantén alatt Vivienne nyuszija elpusztult, miközben egy műtéten esett át...

A szépséges színésznő ezért úgy döntött, hogy örökbe fogadnak két kisebb nyuszit. Igaz, hogy nem helyettesítette a szeretett állatát, de Vivienne napról napra jobban lett. Jolie egyébként a karantén alatt maga tanította a gyerekeit, amelynek tapasztalatairól egy esszét is írt, ezzel is segítve rengeteg szülőt, akik szintén egyedül próbálták oktatni a csemetéiket.

