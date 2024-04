Mint ismeretes, annak idején – pontosabban 2016-ban történt, hogy állítólag fizikailag bántalmazta legidősebb örökbefogadott gyermeküket, Maddoxot, ami Jolie számára az utolsó csepp volt a pohárban és beadta a válókeresetet. Egy nemrég megszerzett iratból viszont kiderült, hogy jóval az incidens előtt voltak bántalmazó megnyilvánulásai a színésznek.

Míg Pitt Jolie-val szembeni fizikai bántalmazása jóval a család 2016. szeptemberi, Franciaországból Los Angelesbe tartó repülőútja előtt kezdődött, ez az eset volt az első alkalom, hogy fizikai bántalmazását a gyerekekre irányította. Jolie ezután azonnal elhagyta. - áll a dokumentumban.

Brad Pitt már többször is pert nyert a színésznővel szemben, de még így is ő igyekezett mellőzni a sárdobálást. Azonban az Oscar-díjas sztárnak ez még mindig nem volt elég. a fejébe vette, hogy tönkre teszi volt férjét, akitől közös és örökbefogadott gyermekeit is elmarta az elmúlt években. A szakértők szerint a színésznő és a csapata mindig ugyanaz a séma szerint kezd el cselekedni és kommunikálni, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt eltervezték.

Brad Pitt sosem titkolta, hogy voltak gondjai az alkohollal, aminek köze volt a házassága felbomlásához, de azóta is tagadja, hogy valaha is kezet emelt volna a családjára.

