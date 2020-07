Andie McDowell huszonéves lánya legalább annyira gyönyörű, mint anyukája - Hollywood egyik új kedvence

A 25 éves Margaret Qualley-t elkerülik a hangos botrányok, nem iszik, nem drogozik, és még csak nem is tetoválta ki testét a karanténban. A feltörekvő színésznő azon kevés sztárcsemeték közé tartozik, akik szakmai sikereiket nem szüleik hírnevének köszönhetik, hanem leginkább szorgalmuknak és megkérdőjelezhetetlen tehetségüknek.

A többszörösen díjnyertes Fosse/Verdon minisorozat sztárja elég bátor volt ahhoz, hogy bebizonyítsa színészi képességeit, és azt is, hogy több van benne egy wannabe modell-színésznőnél. Ő nem Andie MacDowell lánya, ő Margaret Qualley, akinek édesanyja a legendás szépségű Andie MacDowell.

Talán túlzások nélkül kijelenthetjük, hogy Margaret eddigi karrierje hibátlan, még soha nem láttuk félresikerült produkcióban, rábízott szerepeit pedig virtuóz módon kelti életre, minden allűrtől mentesen. Nem meglepő, hogy a Kenzo divatház elsők között, még Tarantino előtt figyelt fel az eredetileg balerinának tanult színésznőre, és kérte fel parfümje arcának.

Ez az a reklámfilm, amit akárhányszor is nézünk vissza, képtelenek vagyunk megunni, épp annyira erőteljes, mint amennyire kifinomult a mozivásznon is. És a legjobb az egészben, hogy az igazán nagy főszerepek csak most következnek. Sokat fogunk még hallani róla.

