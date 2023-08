7 dolog, amit biztosan nem tudtál az anális szexről, pedig kellene

A popó bevonása a szexuális együttlétbe elég sok férfi vágyálma, de meglepő módon bizony a hölgyek körében is vannak, akik rá vannak kattanva a hátsó kapura. Ez értendő úgy, hogy a saját hátsójuk bevonására, ám az is gyakori, hogy szeretik feltérképezni a párjuk kiskapuját is. Mivel a prosztata ott van a férfiaknál egy ujjnyújtásnyira, valójában nem is ördögtől való őket ilyen formán izgatni.

Éppen ezért úgy döntöttük, hogy most ezt a sokak által tabutémát fogjuk körbejárni, mégpedig a legkényesebb kérdésekkel és a legőszintébb válaszokkal! Hiszen, ha belevágunk, jobb ha tényleg mindent tudunk az anális szexszel kapcsolatosan. Bizony...még azt is!

Lássuk!

Itt pedig őszinte véleményeket olvashatsz:

