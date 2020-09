Amy Schumer bevallotta: komoly betegséget diagnosztizáltak nála

Tavaly májusban született meg első gyermeke, a humorista-színésznő pedig azóta a munkát egy időre félretette. De a rajongók nagy örömére azért nem tűnt el a nyilvánosság elől, sőt, mindig nagyon őszintén posztolt arról, épp mi történik vele.

Ezért amikor kiderült, hogy komoly betegséget diagnosztizáltak nála, nem próbálta titkolni a történteket. Instagramon árulta el, hogy nemrég a kullancsok által terjesztett Lyme-kórt azonosították nála, ami nagy eséllyel akár már évek óta okozhatta egészségügyi problémáit. Most gyógyszeres kezelés alatt áll, és igyekszik minden javaslatot megfogadni, ami segíthet neki leküzdeni a betegséget.

Ez volt életem első pecabotja. Más is elkapta a Lyme-kórt ezen a nyáron? Én igen, és most doxycycline-t szedek. Lehet, hogy évek óta küzdök vele. Van tanácsotok? Segíthet rajta egy vagy akár két pohár bor? Tudom, hogy tartózkodni kell a naptól. Szedem ezeket a gyógynövényeket is a Cape Cod-ról, amit lyme-2-nek hívnak.