Amal Clooney és Sarah Jessica Parker erre az egyszerű ruhára esküszik idén nyáron

A világ rajong Amal Clooney-ért. A bejrúti születésű Amal a szemünk előtt vált decens ügyvédnőből hamisítatlan fashionistává, és a legjobb az egészben, hogy szettjei akár a te hétköznapjaidba is beilleszthetők, ugyanis ő a nőies, ám kényelmes outfitekre esküszik. Hogy Amal mennyire érti a divatot, azt mi sem bizonyítja robban, hogy ízlésére még a nagy ikon, Sarah Jessica Parker is mondott egy áment, sőt, most mind ketten egy igazán hasonló ruhába szerettek bele, ezzel pedig meg is van az idei nyár kötelező alapdarabja.

forrás: GettyImages

Amal Clooney és SJP számára ez a szezon nem múlhat el lenge fehér ruha nélkül, ami pont olyan jól illik egy elegánsabb rendezvényhez, mint egy laza piknikhez. Oké, az egyetlen alkalom, ahol nem állja meg a helyét, az egy esküvő, de ezen kívül egy ilyen darabot tényleg bárhová felvehetsz, mindössze a kiegészítőkön múlik, hogy milyen lesz az összhatás.

forrás: GettyImages

