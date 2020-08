Úgy érezte, meg fog halni: A Bűbájos boszorkák csillagát majdnem legyőzte a koronavírus

most úgy döntött, megosztja a nyilvánossággal COVID 19-es kálváriáját, ugyanis bár a színésznőt betegsége alatt háromszor is tesztelték koronavírussal, mind a három tesztje negatív lett, végül a negyedik, antitesteket kereső teszt mutatta csak ki, hogy a sztár bizony megküzdött a betegséggel.

A 47 éves több mint két hétig volt beteg, és ezalatt produkálta a koronavírus olyan tipikus tüneteit, mint az ízlelés és szaglás elvesztése, de hosszabb távon már memóriazavar is jelentkezett például nála. A Bűbájos boszorkák csillagának végül külön oxigénre is volt szüksége, és őszintén elmesélte, hogy volt olyan pont, amikor úgy érezte, meg fog halni.

Szeretném, ha tudnátok, ez a betegség nem hazugság. Azt hittem, hogy vége az életemnek. Úgy éreztem, hogy haldoklom.

Mégsem sajnáltatni szeretné magát, inkább felhívni a világ figyelmét arra, hogy a koronavírus nem kitaláció, és az összeesküvés-elméletek gyártása helyett mindenki próbáljon meg inkább vigyázni a saját, és környezete egészségre. Alyssa emellett a forgalomban lévő hibás tesztekre is panaszkodott, hiszen ahogy az ő esetében, másoknál is simán előfordulhat, hogy akkor is negatív lesz a teszt, ha az illető koronavírusos, így a megbetegedések számát a mai napig nem lehet pontosan megmondani, így nem tehetünk mást, mint törekszünk a megelőzésre.

