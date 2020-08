Néhány napja derült ki, hogy a Bűbájos boszorkák színésznője is elkapta a koronavírust. most már gyógyultan, de őszintén mesélt arról, milyen megterhelő volt számára ez az időszak, és nála milyen tünetek jelentkeztek. Korábbi posztját erről itt olvashatod:

pedig most azt is elárulta, hogy a koronavírusnak melyik hosszú távú hatását tapasztalta meg magán. Twitter oldalára töltött fel egy videót, amiben extrém hajhullását mutatta meg követőinek, miközben épp vizes haját fésülte. Az utóbbi időben több kutatás is megerősítette, hogy a COVID-19 egyik következménye lehet a hajszálak hirtelen, nagyobb számban történő hullása.

Szakértők szerint erről a telogén effluvium nevű, átmeneti betegség tehet, amit többnyire fizikai vagy érzelmi stressz, magas láz, betegség vagy nagyfokú súlycsökkenés idézhet elő.

