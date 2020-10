Imádjuk! Alyson Hannigan elvitte lányait az ikonikus sorozat legfontosabb helyszínére

Alyson Hannigan számára a mai napig fontos az Így jártam anyátokkal című sorozat, így a minap el is vitte lányait, a 11 éves Satyanat és a 8 éves Keeva-t a How I met your mother ikonikus bárjába - oda, ahol a legfontosabb beszélgetések zajlottak Barney, Ted, Marshall, Lily és Robin többiek között:

A közösségi média persze felrobbant a kép láttán, hiszen a rajongók mind odáig voltak a cuki ötletért. A McLaren’s Bar egyébként teljesen üres volt - bárcsak ott lehettünk volna! A sorozat legismertebb helyszíne egy fikcionális hely, a készítőket a létrehozásakor a McGee's Pub ihlette szintén New York-ban, az 55. utcában.

A Lilyt alakító Alyson 2005-2014-ig volt a sorozat egyik főszereplője, nemrég egy interjúban pedig elmesélte azt is, hogy férjével, Alexis Denisoffal már nem terveznek több gyereket.

