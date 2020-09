Nevelj otthon Aloe verát és használd! 5 szuper trükk, amit megtehetsz vele a szebb bőrért!

1. Remekül hidratál

Az Aloe vera tökéletesen képes hidratálni a bőrt magas víztartalmának és hatóanyagainak köszönhetően. Így ha reggel úgy érzed, fáradtan keltél, és kell egy kis extra ápolás, bátran kend az arcodra az Aloe verát!

Pattanásokra is szuper!

Az Aloe vera segíthet a pattanások kezelésében: főképp a felszíni pattanások, mitesszerek ellen hatásos. Remek gyulladásgátló is, így ha felütötte a fejét a baj, mehet rá egy csepp Aloe vera, akár többször is a nap folyamán!

Legyen most a kurkuma a napi menüd része: 5 recept, aminek örül az immunrendszered Konyhám Nem érdekel Elolvasom

Nagyszerű sminklemosó

Az Aloe verát az olaj alapú sminklemosók alternatívájaként is használhatod. Különösen a szem környékén hatékony, itt a bőr ugyanis extra érzékeny, a nedvességtartalma miatt viszont a növény könnyen és kíméletesen eltávolítja a sminket.

forrás: Unsplash/Jessica Lewis

Borotválkozás után tökéletes

A növénynek szuper sebgyógyító hatása van, ezért is remek gyógyír a leégett bőrre. De a borotválkozás okozta apró sérülésekre is tökéletes, így ilyenkor is bátran alkalmazd!

Hasznos a szem alatti karikák ellen

Az Aloe vera gyulladáscsökkentő képessége és erőteljes antioxidáns tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas a szem alatti duzzanatok megszüntetésére. Finoman vidd fel a gélt a szem alá: javítja a keringést, leviszi a duzzanatot. Még jobb, ha hideg aloe gélt kensz rá!

Galéria / 6 kép Gyors szépségtrükkök Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria