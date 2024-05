Alap konyhai eszközök, amikre minden háztartásban szükség van: megkönnyítik a sütést és a főzést

A konyhai eszközök világában könnyen el lehet veszni, főleg akkor, ha valaki egyáltalán nem jártas a témában. Ezen az sem segít, hogy számos olyan eszköz kering a piacon, amivel kapcsolatban a színes-szagos reklámok elhitették velünk, hogy nem tudunk nélkülük élni. Pedig valójában teljesen feleslegesek, arról nem is beszélve, hogy foglalják a helyet és egy ponton úgyis környezetszennyező hulladék válik belőlük. De mi az, amire igazán szükséged lehet, ha épp egy új albérletbe vagy saját lakásba költözöl? Máris mutatjuk az alapokat! De előtte:

Szuper hírünk van: jönnek a nyár legforróbb kedvezményei! Hamarosan újra JOY-napok (június 6-9.), ahol akár 60% kedvezménnyel csaphatsz le a kiszemelt termékekre, például konyhai eszközökre! Több mint ezer üzletben válthatod be a kuponokat országszerte. Válogass kedvedre a sokszínű kuponkínálatból és a hazai alkotók és vállalkozások kínálatából is. Ne feledd, a JOY applikáció is megújult: fedezd fel az új lehetőségeket benne! Töltsd le és élvezd a folyamatosan frissülő kedvezményeket, exkluzív ajánlatokat! Böngéssz, fedezz fel, spórolj! Sosem volt még ilyen egyszerű a kedvezmények és kuponok világában navigálni. Akciófigyelőnkkel mindig az elsők között értesülhetsz az árcsökkenésekről.

forrás: Unsplash/Odiseo Castrejon

Alapozz!

Banálisnak tűnhet, de jó kések nélkül a konyhában nem lehet hatékonyan dolgozni, egyszerűen szükség van rájuk. Fontos, hogy élesek legyenek, nem véletlen, hogy a főzőműsorokban is olyan könnyedén aprítanak fel bármit, hiszen tökéletes állapotú, minőségi késekkel dolgoznak. Arról nem is beszélve, hogy az időtálló evőeszközök és a étkészlet is nagyon fontos része az alapoknak.

Kis- és nagygépek

Ide tartozik természetesen a tűzhely, a hűtő, a mikró, de ha szeretsz sütni és főzni, akkor a botmixernek és a konyhai robotgépnek is nagy hasznát veszed. A mosogatógép nem elengedhetetlen része a berendezésnek, de jól jöhet, főleg, ha olyat választasz, ami fertőtlenítő funkcióval is rendelkezik. Ha gyakran készítesz krémleveseket vagy smoothie-kat, akkor a turmixgép is hasznos lesz számodra. És persze a kávéfőző sem maradhat ki, ha szeretsz kávézni.

Képzeld, a JOY-napok alatt a Media Markt üzleteiben és online webáruházában a megjelölt háztartási kisgépekre 20% kedvezményt kapsz, míg a megjelölt háztartási nagygépeket 15%-kal olcsóbban tudod beszerezni. Ne maradj le a szuper kedvezményekről!

Minden egyéb

A tálalóeszközökről sem érdemes megfeledkezni, hiszen teljesen máshogy mutat az elkészített étel egy sima fehér tányéron vagy egy emeletes kerámia tálalón. Persze nem kell azonnal a legdrágább és legkülönlegesebb dolgokra gondolnod, elég egy arany szélű tálalóedény vagy épp egy sütis állvány, máris megváltozik az összhatás és az étel is jobban fog esni. Arról nem is beszélve, hogy a vendégeid is tuti odalesznek a látványtól.

Adunk még pár hasznos tippet:

Galéria / 8 kép 8 hiba, amit sokan elkövetnek a konyhában - És ez rengeteg pénzbe kerül Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria