Az akkor 69 éves színész 25 éven keresztül vezette a naplóit, amelyben kendőzetlen őszinteséggel írt a magánéletéről és a karrierjéről, de a 27 kötetnyi kézzel írott olvasmányban barátairól, a politikai nézeteiről, valamint a Harry Potter-filmek forgatásairól is bőven szót ejt. Rickman még a 90-es években kezdte el írni naplóit, méghozzá azzal a céllal, hogy egyszer könyv formájában jelenhessenek meg. Ez pedig most valóra is válik!

Tom Felton megcsinálta: újra összeállt a Harry Potter szereplőgárdája Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A legfrissebb hírek szerint, ugyanis 2022-ben kiadják a naplókat, amelynek Alan Rickman özvegye is nagyon örül. Véleménye szerint néhai férje írásaival mindenki megismerheti a színész azon oldalát, amely mindig is rejtve volt mások előtt. Rickman páratlan színészi tehetségével, humorával és intelligenciájával számos kollégáját lenyűgözte. Nem is csoda, hogy az egész világ rajongott érte.

A Harry Potter csillaga, Rupert Grint először mutatta meg kislányát Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Halálának híre nemcsak a rajongóit, hanem rengeteg sztárt is megrázott, így már most óriási az érdeklődés a naplói iránt. Rickman egyébként olyan filmek főszereplője volt, mint a Harry Potter, az Igazából szerelem, az Értelem és érzelem vagy éppen a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című alkotások.

Ha kíváncsi vagy, hogyan élnek a Harry Potter szereplői napjainkban, akkor kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Így élnek most a Harry Potter szereplői Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria