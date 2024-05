Ezek a nők a múlt szexszimbólumai voltak, így néznek ki napjainkban - akkor és most fotók!

Minden kornak megvannak a maga szexszimbólumai, és ahogy változik a stílus és divat, úgy változik a világ ideálja is. Ha megkérdeznek minket, hogy ki a világ leghíresebb szexszimbóluma, akkor nagy valószínűséggel a többség azonnal rávágja, hogy Marilyn Monroe. És igazunk is van! A Golden Globe-díjas amerikai színésznő, fotómodell és énekesnő mindenkit elvarázsolt az '50-es években, ő volt a korszak nagybetűs nője. Azonban nem feledkezhetünk meg a többiekről sem, hiszen emlékezzünk csak vissza Faye Dunawayre, ra vagy Kathleen Turnerre, és még sorolhatnánk. A mostani divat is választ szexszimbólumokat, nem is egyet, a mai sztárvilág is tele van olyan gyönyörű nőkkel, akik megtestesítik mindazt, amit külsőleg a kor szépnek talál. De most repüljünk vissza egy kicsit az időbe, és nézzük meg a múlt szexszimbólumainak akkor és most fotóit!

Kattints a galériára, és nézd meg, hogyan változtak az évek alatt a múlt szexszimbólumai! Akkor és most fotók!

Az InStyle magazin írása.