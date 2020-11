Ahol már karácsony van: megjelent az Otthonok&Megoldások magazin téli száma

Furcsa évszak a tél. Egyszerre tud a legcsendesebb és a leghangosabb is lenni. Persze általában az utóbbi érvényesül, hiszen a legtöbben már november végén térdig járnak az elintézendő feladatokban, és egyszerűen nem látjuk a beszerzésre váró dolgok listájának a végét sem… Klasszikus év végi hangulat. Pedig az esztendő ezen időszaka egészen másról is szólhatna. Például a szeretetteljes készülődésről, melyben jut idő a legfontosabb dolgokra, magunkra és a szeretteinkre egyaránt. Ha pedig így van, az rajtunk és otthonunkon is meglátszik, hiszen a béke és a harmónia ragadós.

Ennek jegyében készítettük el az Otthonok&Megoldások magazin legfrissebb téli számát. Bízunk abban, hogy temérdek ünnepi ötletünk, tanácsaink, válogatásaink és tippjeink segítenek majd a legfagyosabb évszak kellős közepén is meghittséget varázsolni az otthonaitokba.

EHHEZ TÖBBEK KÖZÖTT

… ellátogattunk a népszerű gasztro műsorvezető, és ételstylist Marton Adri konyhájába, ahol azt is megtudtuk, mivel és hogyan készül ő a karácsonyra

… hozunk ünnepi köntösbe öltöztetett lakásbelsőket, melyeknek már csak látványától is melegség járja át a szíveket

... szuper válogatásokkal és hasznos tippekkel segítjük a karácsonyi hangulat tökéletesítését