Ahogy idősödünk, javul a szex? A szexuálterapeuta kifejti miként lehetséges ez!

Egy nemrégiben megjelent tanulmány azt vizsgálja, hogy szexuális elvárásaink mennyire felelnek meg a valóságnak az idő múlásával.

A MIDUS (Midlife in the US) tanulmány részeként több száz, 45 éves vagy annál idősebb felnőtt párt kértek meg, hogy értékeljék, mennyire elégedettek szexuális életükkel és mit várnak el 10 évvel később. A kutatók egy évtizeddel később ismét megkeresték ugyanazokat a párokat, ugyanazzal a kérdéssel.

Eredményeik úgy tűnik megerősítik a pozitív gondolkodás erejét.

Azok a résztvevők, akik optimisták voltak a szexuális életükkel kapcsolatban idősebb korukra, szignifikánsan gyakoribb és kielégítőbb szexről számoltak be, mint azok, akiknek alacsonyabb elvárásaik voltak. Továbbá a "szexuálisan optimista" párok, akiknél olyan fizikai korlátok jelentkeztek, amelyekkel tíz évvel korábban nem rendelkeztek - például fájdalomra, amely megnehezítette az a nehezebb súlyok emelését vagy a testmozgást - arról számoltak be, hogy gyakrabban szexeltek, mint azok, akiknek alacsonyabb szexuális elvárásaik voltak, és nem voltak ilyen korlátozások.

Natalie Wilton, az idősek szexualitására szakosodott terapeuta szerint nem meglepő, hogy az emberek pesszimistának érzik magukat a házasélettel kapcsolatban, ahogy öregszenek.

"A társadalmi sztereotípiák hatására sokan olyan hozzáállást vesznek fel, amelyek nagyon megnehezítik az idősebb felnőttek számára, hogy nyíltan beszéljenek az öregkori szexualitásról. A szex az idősek kapcsán a perverz bácsi, vagy a kiéhezett MILF képében jelenik meg. Ha az utcán látunk egy idős párt kézen fogva, azt mondjuk rájuk, hogy „Milyen aranyosak”, de ha kiderül, hogy szexelnek is, akkor azt, hogy „De furcsa!”

Azt mondja, hogy az ilyen normák elriasztják az idősebb embereket az egészséges szexualitásról való beszélgetéstől, ami megnehezítheti a szexuális szokásaik megváltozásának elfogadását.

A terapeuta segít az ügyfeleknek eligazodni a testükben és a lelkükben bekövetkező változások során - és fenntartani szexuális életüket.

A lenti galériánkban a szexuálterapeuta 6 tanácsát olvashatod. Segít, hogy hogyan lehet minőségi a szexuális életünk a korra előrehaladva.

