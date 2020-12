Véget ért az Agymenők Leonardjének kapcsolata: egy évvel gyermekük születése után

Az Agymenők Leonardjét alakító sokáig nem volt túl szerencsés a szerelemben. Kevesen tudják, de két sorozatbeli kollégájával is randizott: Kaley Cuocóval két éven át alkottak egy párt, de szerencsére a szakítás után is jó barátságban tudtak maradni. Rajta kívül még a Leslie Winkle-t alakító színésznővel, Sara Gilberttel is randizgattak, bár ez jó pár évvel az Agymenők előtt történt, és ez a kapcsolat ébresztette rá a színésznőt arra, hogy a nőket szereti. Erről itt olvashatsz többet:

Amikor két évvel ezelőtt kiderült, hogy re rátalált a szerelem, elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kapcsolat más, mint a többi. Alaina Meyerrel gyorsan haladt előre kapcsolatuk, alig egy év után pedig már be is jelentették, hogy úton van első gyermekük. Kisfiuk az Avery nevet kapta.

Most viszont kiderült, hogy 11 hónappal a baba születése után a sztárpár hivatalosan is szakított. A rajongóknak már feltűnt korábban is, hogy az elmúlt hónapok során szinte alig posztoltak közös fotót, de most egy közeli ismerősük megerősítette a hírt, miszerint külön utakon folytatják tovább. Hogy miért döntöttek így, nem derül ki, de kisfiuk nevelését természetesen továbbra is együtt csinálják.

Az utolsó közös fotó, amit posztoltak az Instagramra

