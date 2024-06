Ágyi poloskák jelei otthon: így tudod lebuktatni a vérszívó parazitákat

Bár az ágyi poloskák kifejezetten pici rovarok, annál nagyobb gondot okozhatnak nekünk, ugyanis az állatok mellett az emberek vérével IS táplálkozhatnak. A vörösesbarna poloskák kifejletten is nagyjából csak egy almamag méretét érik el, előtte azonban ennél is apróbbak, ezért szinte lehetetlen észrevenni őket szabad szemmel. Sajnos a világ bármely pontján felbukkanhatnak: a hangyákkal vagy a méhekkel ellentétben nem raknak fészket, cserébe szinte bárhová eljutnak, a legapróbb helyeken is elférnek, gyorsan mozognak a padlón, a falakon és a mennyezeten, és egy nőstény poloska az élete során akár több száz tojást is lerakhat, melyek szó szerint porszem nagyságúak.

A poloskák általában egy másik fertőzött helyről kerülnek be az otthonunkba: például egy használt, kárpitozott bútorban megbújva. Ugyan ez egészségünkre nem veszélyesek, a harapásuk viszketést okozhat, és vannak, akik allergiások is rá – emiatt csalánkiütés, hólyagok jelenhet meg a bőrükön. És mivel TÉNYLEG iszonyú nehéz kiszúrni őket, vannak, akiknél a csípés nem viszket, ezért is különösen fontos, hogy az alábbi jelekre odafigyelj: vérfoltok az ágyneműn vagy a matracon; halványsárga tojások; a poloskák lehullott bőre, ami nagyon hasonlít a poloskákra; fehér, ovális tojások, amelyek körülbelül akkorák, mint egy almamag vagy dohos szag az ágy körül. Felfigyeltél ezek közül bármelyikre?

Vizsgáld meg alaposan a matracodat és az ágyat, különös tekintettel a résekre, de akár az ágykeret repedéseire is. De rejtőzködhetnek poloskák a függönyök redőiben, a ruhádon, illetve az ágyneműben is – ezek a rovarok éjszaka aktívak, és általában alvás közben csípnek meg. Körülbelül három-tíz percig táplálkoznak (azaz szívják a véred), aztán ha jól laktak, elkúsznak: a poloskacsípés álmatlansághoz, szorongáshoz és viszketés miatti bőrproblémákhoz vezethet. Ilyenkor FELTÉTLENÜL mosd ki az ágyneműdet, a függönyöket és a ruhákat, és egy merev kefével alaposan dörzsöld át a matrac varrásait, továbbá porszívózz naponta az ágy körül és megelőzésképpen viselj hosszú ujjú-, és szárú pizsamát, hogy megóvd magad a csípésektől.

A - szintén vérszívó - szúnyogoktól is könnyedén megszabadulhatsz!

