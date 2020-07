Ám nemcsak a látványos fogyásával sikerült a rajongók figyelmét felkeltenie, hanem több kommentjével is, amelyet a rapper, nak címzett, méghozzá igen félreérhető módon. A csodás hangú énekesnő és a rapper már egy ideje jóban vannak. Sőt, mi több Twitteren is rendszeresen váltanak üzeneteket. Erre azonban csak most derült fény, ugyanis a szemfüles kommentelők kiszúrták a férfi hozzászólását, ami a következő volt:

Végül csak megszereztem az Instagram jelszavad.

Bár a rajongók nem igazán tudták értelmezni, úgy néz ki igen, ugyanis válasza egy kacsintós emoji és egy szív volt. Ez pedig bőven elég is volt a sztár követőinek ahhoz, hogy elkezdjenek spekulációkat gyártani a kapcsolatuk minőségéről.

Főleg, hogy már 2019 októberében is felröppentek olyan pletykák, hogy a két sztár randevúzgat egymással, amit természetesen sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akart az énekesnő.

még 2016-ban ment férjhez Simon Koneckihez, akivel mindössze három év házasság után úgy döntöttek, hogy elválnak. Szerencsére jó viszony maradt köztük és közös gyermeküket, Angelot is együtt nevelik.

Ha kíváncsi vagy az énekesnő elképesztő fogyására, akkor kattints a galériára!

