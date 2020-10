Az egészsége és az alakja mellett azonban a munkára is sok időt szánt, hiszen hivatalosan is visszatér, méghozzá a Saturday Night Live házigazdájaként. Ezt saját Instagram oldalán is megerősítette, amelyben sejtelmesen valami egészen másra is utalt:

Nagyon izgatott vagyok! És nagyon félek! Az első házigazda szerepem az SNL-en lesz! Mindig ki akartam próbálni magam ebben a szerepben, de sosem volt megfelelő az időzítés. 2020 viszont arról szól, hogy beleugorjunk a mélybe és bízzunk a legjobbakban, nem?

a posztban azt is leírta, hogy majdnem napra pontosan 12 éve lépett fel először a műsorban, amely után egy egész világ beleszeretett különleges hangjába. Utoljára 5 éve adott ki albumot, 4 éve pedig visszavonult, hogy gyermekére és a családjára koncentrálhasson. Ezért a rajongókat szó szerint felvillanyozta a hírrel, akik tűkön ülve várják, hogy végre kiderüljön mit is jelent a H.E.R. Több rajongó szerint az énekesnő új dalának címe.

Ti mit gondoltok?

