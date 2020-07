Adele kiosztotta és türelemre intette rajongóit

a napokban egy olyan képet posztolt, amin egy kis mikrofonba énekel, így nem csoda, ha a lelkes rajongói rögtön azt találgatták, vajon az új albuma miatt tette-e ki a fotót. azonban nagyon hamar reagált a találgatásokra, és a következőket írta vissza a türelmetlenül várakozóknak:

A koronának még nincs vége, én is karanténban vagyok. Viseljetek maszkot ti is, és legyetek türelmesek!

A türelem az, amivel a rajongók nem állnak jól, mivel évek óta várnak az énekesnő új albumára. A világsztár februárban énekelt egy barátja lagziján, ott állítólag elhintette, hogy idén szeptemberben érkezik az új lemez - most azonban erről egy szót sem ejtett.

Pedig tavaly Nicki Minaj is pletykált arról, hogy közös dalt és klipet is forgatott az énekesnővel.

2015 óta nem adott ki új albumot: akkor a 25 című koronggal, amin a “Hello” és a “Send My Love (To Your New Lover) is szerepelt, 5 Grammy díjat zsebelt be, köztük az év albumának járó elismerést is.

Csoda, hogy mindenki repesve várja az új dalokat?

