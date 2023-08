A Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA



I. A Tájékoztató célja, hatálya



1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Marquard Group Hungary Korlátolt Felelősségű

Társaság által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi- és

kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer

el.

2. A jelen Tájékoztató Szolgáltatások honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adat

kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott

szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy

lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a

magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során

(adatvédelem).

3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette

figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a

bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját

szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének

védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.

napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az

"ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

4. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra

és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon

hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőkön kívüli harmadik személyek

promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk

közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a

Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és

adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás

vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési

tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők

semmilyen felelősséget nem vállalnak.



II. Fogalom meghatározások



1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,

rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,

betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon

hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,

korlátozása, törlése és megsemmisítése.

3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek

minősül: Marquard Group Hungary Kft. (1036 Budapest, Perc utca 8.; nyilvántartja a Fővárosi

Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-067082; adószáma: 10353835-2-41; a

továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Adatkezelő a Honlapok üzemeltetője, és a portfoliójába tartozó magazinok kiadója, amely

elsődlegesen médiatartalom-szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan

biztosítja a Honlapon, és a Folyóiratokban elérhető Szolgáltatásokat.

4. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy

természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A

jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463)

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Táblás utca

39., Cg.01-09-660447)

ZeroTime Services Kft., 2013 Pomáz, Mikszáth K. u. 36/4. (Adószám: 23386031-2-13,

HU23386031, Telefon: +36-20-931-8834)

Docca OutSource IT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1124

Budapest, Apor Vilmos tér 25-26., Cg.01-09-685394)

6. Honlap(ok) és applikáció: az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok: elofizetesem.hu,

joy.hu, joynapok.hu, evamagazin.hu, instyle.hu, runnersworld.hu, shopaholic.hu,

web.joynapok.hu, vegyelhazait.hu, a JOY Hungary applikáció és a honlapokhoz tartozó social

media felületek.

7. Magazin(ok): JOY, ÉVA, InStyle, Runner’s World, és egyéb időszakosan megjelenő

magazinok

8. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett online kiadványok és kiadásában

megjelenő magazinok, az azokra történő előfizetés, és megrendelés, Adatkezelő által

meghirdetett állásajánlatok, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek

elérhetők a Honlapokon, Magazinokban, továbbá az Adatkezelő által szervezett

rendezvényeken való részvétel.

9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek

keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

10. Munkavállaló az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

11. Potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által

meghirdetett pozícióra jelentkezik.

12. Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok és applikáció

üzemeltetéséhez, Magazinok megjelentetéséhez vagy a Honlapokon, Magazinokon keresztül

elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten –

igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása

érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az

Adatkezelők részére Személyes

adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is,

amelyek nem állnak egyik Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy

hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek

akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó

azonosítására.

13. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

15. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára

hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé

teszik;

16. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem

lehetséges;

17. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

18. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy

egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett

logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és

terjesztése.

19. Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és

szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.



III. A kezelt Személyes adatok köre



1. Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere

automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető

Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, nem,

lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím,

adatrögzítéskori IP címe, adatrögzítés időpontja, állásra jelentkezők önéletrajzban szereplő

adatai, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott

telefonbeszélgetés tartalma.

3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére üzenetet (pl. e-mail, olvasói levél)

küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó címét, e-mail címét,

telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és

időtartamban kezeli.

4. Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a Marquard Group

Hungary Kft. elofizetesem.hu honlapján létrehozott fiókjával, akkor az Adatkezelő a

fentiekben hivatkozottokon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelhetik:

facebook nyilvános profil adatok, facebookban megadott szülőváros, facebook ismerőslista

facebook profilnév, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím,

facebookban megadott nem, születésnap.

5. Az Adatkezelő az általa lebonyolított nyereményjátékok körében az alábbi Személyes

adatokat kezeli: név, születési idő, cím, e.-mail, telefonszám, foglalkozás, a nyereményjáték

hirdetésében megjelölt Személyes adatokat

6. Az elofizetesem.hu, shopaholic.hu, vegyelhazait.hu oldalon és JOY Hungary applikációban

vagy elérhető szolgáltatáshoz kapcsolódóan az Adatkezelő kezelheti a következő Személyes

adatokat: az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,

továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó

Személyes adatokat, valamint a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési

módhoz kapcsolódó Személyes adatokat.

7. Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy

meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és

email címét.

8. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez

technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok

valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az

Adatkezelők által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt

megtesznek az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.



IV. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre



1. Adatkezelő testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb

színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a

felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről,

illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának

tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem

teljes értékű.

2. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a

következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 és/vagy 3.4 pontban

hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák

(böngészési előzmények alapján).

3. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során

generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs

rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a

Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a

látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a

Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor

automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.



V. Az Adatkezelés célja, jogalapja



1. Az Adatkezelők által folytatott Adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) Társaság nyomtatott kiadványainak előfizetők számára történő eljuttatása,

c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

d) Felhasználó által megküldött önéletrajzok feldolgozása, és tárolása addig, ameddig az

önéletrajz tulajdonosa nem ad utasítást az önéletrajz tárolásának megszűntetésére

e) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások)

azonosítása;

f) Társaság internetes oldalain és applikációján keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának

biztosítása;

g) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés;

h) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának

elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

i) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

j) statisztikák, elemzések készítése;

k) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

l) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.)

közzétételéhez tárhely biztosítása;

m) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és

részükre a nyeremény biztosítása;

n) lap, és kiadványok terjesztése esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék

kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint

az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének

dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

o) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése,

bevallások és jelentések küldése,

p) Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,

q) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

r) a Felhasználók jogainak védelme;

s) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

t) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének

elősegítése.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a

Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói

csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet

Személyes adatokat.

Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra

nem használják fel.

2. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett

hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a

róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során

a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A

Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor

visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP

címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a

Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak

kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz és a

véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott

keretek között. A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja

lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés

megkötése, illetve teljesítése, valamint a Szabályzat 1.3 pontjában hivatkozott

jogszabályokban foglalt rendelkezések. A Felhasználó, mint vásárló a Honlapon történő

regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció

és/vagy a vásárlás során megadott Személyes adatait a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatónak

a Magazinok terjesztésével összefüggő szolgáltatás biztosításába bevont üzleti partnerei (pl.

futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. Az Adatkezelő által kiállított

bizonylaton szereplő Személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben

meghatározottak szerint kezeli. A Felhasználó, mint állásra jelentkező jelölt, az Adatkezelőhöz

önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok megküldésével hozzájárul

ahhoz, hogy a jelentkezés során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor

hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig

ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, ez azonban nem érinti a

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a

Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek

vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –

kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása

esetén lehetséges.

4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más

természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl.

a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy

hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött,

megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.

felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

a./ a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,

b./ a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az

email címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás

igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata

során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés

érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró

hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és

bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve

azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási

tevékenység során. Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az

egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező,

anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új

Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott online és

hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim

kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból

történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.



VI. Az Adatkezelés elvei, módja



1. Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság

elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek

megfelelően kezelik.

2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az

Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten

használják fel.

3. Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az

Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és

ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,

hogy a felhasználást megtiltsa.

5. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői

felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek

nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát

ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol

azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az

Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás

felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások

jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott

Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső

szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített

formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb

adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem

adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi

megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja

miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.

– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető

Személyes adatait.

8. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem

kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más

honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve

törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a

Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

10. Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek

biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg

megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan

hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan

terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők minden olyan harmadik felet

felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

11. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi

tisztviselő kijelölésére.



VII. Az Adatkezelések időtartama



1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelők a rögzítésüket követően legfeljebb 7

napig tárolják.

2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik

regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy

lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a

Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

3. A Felhasználó által az Adatkezelő Honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben

megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott

Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a

Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a

Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget

szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak –

addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok

Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a

Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát

nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat

nem tud majd igénybe venni.

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes

adatait Adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az

adott rendezvény vagy nyereményjáték végéig kezeli.

Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése

mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

4. Felhasználó által megrendelt, de ki nem egyenlített Szolgáltatáshoz tartozó adatokat

Adatkezelő 6 hónapig kezeli.

5. Felhasználó lejárt előfizetéséhez tartozó adatait Adatkezelő 6 hónapig kezeli, ezt követően

Felhasználó megrendeléséhez tartozó bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

169. § alapján a megrendeléstől számított 8 évig őrzi.

6. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által

elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a

Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul

törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén –

jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,

automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak

kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt

követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide

nem értve – nem lesz beazonosítható.

8. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést

az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett –

korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó

jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.



VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja



1. A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a

Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz

biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok

Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz

tartozó profil oldalakon megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő

címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy az alábbi felületen

adatvedelem.marquardmedia.hu a felhasználói fiókjában küldött üzenetben tájékoztatást

kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti

hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-

mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a

Felhasználó regisztrált email címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a

tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés

kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az

Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére,

az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása

esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy

módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos

Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan

megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az

egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására

irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;

valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési

kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják a Felhasználót,

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény

teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül

mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó

Személyes adatait törli.

4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a

Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a

Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot,

ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat

helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti,

hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés

jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő

korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi

kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és

a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő

részére továbbítsák.

6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok

kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az

Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az

Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;

vagy(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő

a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás

megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes

adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra

kerültek.



IX. Adatfeldolgozás



1. Az Adatkezelők tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített

Adatfeldolgozókat veszik igénybe.

2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött

szerződés,

és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

3. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

4. A Társaság a Kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és

kiértékeléséhez adatfeldolgozót vehet igénybe.

5. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelők

hozzájárulásával jogosultak.



X. Külső szolgáltatók



1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső

szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatóval az Adatkezelő együttműködik. A Külső

szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját

adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezel minden tőle telhetőt

megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat

a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott

vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső

szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a

Felhasználókat.

2. Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső

szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a

Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím,

email,

regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az Adatkezelők és/vagy az Adatfeldolgozó

részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi

irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az Adatkezelőkkel együttműködő Regisztrációt

vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.

3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók A Szolgáltatások oldalaihoz

kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló

Külső szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP

címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a

látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil

applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást

azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a

Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó

készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában

visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie

beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a

clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi

tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelőkkel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:

- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

- Gemius Hungary Kft. (1053 Budapest, Szép utca 5. 1. em. 2. szám, cégjegyzékszám:

01-09-997769)

- IO Technologies Inc.,301 N. Market Street, Wilmington, Delaware, 19801

- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland

4. Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók Adatkezelő együttműködik olyan

Külső szolgáltatóval, amely lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Szolgáltatások keretében

általa igénybe vett egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által használt

csatornákon (pl. Facebook, Messenger, Viber stb.) is igénybe vehesse.

A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával, ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató

honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet,

amelyek vagy önállóan, vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó

azonosítására.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi

tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelő-vel együttműködő ilyen Külső szolgáltató:

- Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Ireland

- Dream Interactive Kft.

5. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai, illetve a szolgáltatások

biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést

biztosító Külső szolgáltatók fizetési megoldásai Adatkezelő Weboldalába integráltan, de

önállóan, az érintett Külső szolgáltató felügyelete alatt működnek. A fizetést biztosító Külső

szolgáltatók számára megadott Adatok esetében éppen ezért az érintett Külső szolgáltató

válik adatkezelővé, ezen adatokat Adatkezelő nem kezeli. A fizetést biztosító Külső

szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma,

bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek

megfelelőn kezelik, megy adatkezelésekért a Marquard Group Hungary Kft. nem felel és

melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető

el.

Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:

- First Data Magyarország Kft., Budapest, Váci út 135, 1138

- PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg

- Stripe Payments Europe Ltd., C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin D01 H104,

Ireland

6. Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses

jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt,

azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó

közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –

hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott

felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e

Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó

azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc,

PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo

Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik

szerint kezelik.



XI. Adattovábbítás lehetősége



1. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk

szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely

Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen

adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem

tehetők felelőssé.

2. Az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az

engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az

engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a

harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

3. Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó

tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.



XII. Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival, valamint

helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések:



1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név,

adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság,

állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány

száma, házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve,

gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve,

gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) fogyatékossága.

2. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi

(nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

3. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok

határozzák meg

4. Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes,

megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja Adatkezelő Potenciális

munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

5. Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges

dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése

során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályi

rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó

ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció

betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az Adatkezelő Potenciális munkavállalója

által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt

Személyes Adatokat felhasználni a Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális

elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló

az Adatkezelő által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb

jogviszony betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a

Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a Potenciális

munkavállaló közvetlen megkeresését.

6. Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a

irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák

képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat

vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha

azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72

órán belül törölni kell.



XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása



1. Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével

bármikor módosítsa.

2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos

rendelkezéseit,

ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.



XIV. Jogérvényesítési lehetőségek



1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő az

Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, vagy

adatvedelem.marquardmedia.hu felületen.

2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a

Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.



Utolsó módosítás: Budapest, 2022. április 19.