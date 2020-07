Térképen láthatod a világ legrégebbi éttermeit

Az eggyel korábbi kerek szülinapomat volt szerencsém London legöregebbnek mondott éttermében, a The Rules-ban megünnepelni. Hát persze, hogy ott is egy magyar pincérbe futottunk bele, aki a gondoskodásával bearanyozta az estét. Ha te is hasonló élményre vágysz: most látványos térképen összegyűjtve láthatod a világ legrégebbi éttermeit. Az Éva magazin írása.

A mentalfloss.com-on olvastunk a NetCredit kezdeményezéséről: felkutatni és térképen jelölni az egyes országok legrégebbi éttermeit. Az ő kutatásuk szerint a következő vendéglátóipari egységek állják leghosszabb ideje a vendégek rohamát: St. Peter Stiftskulinarium, Salzburg, Ausztria, alapítva 803-ban

Wurtskuchl, Regensburg, Németország, alapítva 1146-ban

Ma Yu Ching’s Bucket Chicken House, Kaifeng, Kína, alapítva 1153-ban

Honke Owariya, Japán, 1456 Ezekhez képest az észak-amerikai éttermek közül még a legrégebbiek is viszonylag újak, mint például a newporti Rhode Island's White Horse Tavern, amelyet 1673-ban alapítottak. A kutatás kizárólag netes forrásokra támaszkodik, így elképzelhető, hogy saját honlap hiányában egy-egy étterem nem került fel a kulináris térképre. Ha jól látjuk, Magyarországot a Százéves étterem képviseli – ami egyébként valójában már 170 éves. A fenti éttermekben valószínűleg nem futsz bele ilyen hibába, de általában nem árt szem előtt tartani, hogy hol mit érdemes rendelni.